Gazzeli Çocuklar İsrail Hava Saldırılarında Ölen Arkadaşlarının Yasını Tutuyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısının ardından evinin enkazını inceleyen Filistinli bir çocuk, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'deki Filistinli çocuklar, İsrail hava saldırılarında ölen arkadaşlarının acı kaybı nedeniyle ciddi ruhsal travmalar yaşıyor.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin şubesi, konutları hedef alan ve çocukları öldüren İsrail'i kınadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, sivil kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak Filistin İslami Cihad Hareketi'nin yerleşim bölgelerinde faaliyet göstermesi nedeniyle bu kayıplardan kaçınmanın mümkün olmadığını söyledi.

Sanaa Kamal

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de yaşayan Toqa al-Dalo, en yakın arkadaşı Mayar Ezz el-Din'i aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Mayar, İsrail'in Çarşamba günü ailesinin evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

"Birkaç gün önce karşılaştığımızda bunun onu son görüşüm olacağını bilmiyordum" diyen 10 yaşındaki kız çocuğu, elinde Mayar'ın kendisine verdiği küçük bir defterle Xinhua'ya konuştu.

Toqa'nın annesi Alaa Abu Aisha, Toqa'nın en yakın arkadaşını acı bir şekilde kaybetmesi nedeniyle ağır depresyon geçirdiğini belirterek, "kızına nasıl davranacağını ve mevcut durumu nasıl kabul ettireceğini bilemediğini" söyledi.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Ali Hassan Ghali ve kardeşi Mahmoud Ghali'nin cenaze töreninde yas tutan akrabaları, 11 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Salı sabahı gün doğumundan önce, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Gazze Şeridi'nde Filistin İslami Cihad hareketine ait binalara ve askeri tesislere eş zamanlı ve beklenmedik saldırılar düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında 3 Filistin İslami Cihad lideri de bulunuyordu.

Yaşamını yitirenler arasında Mayar, Ali ve babaları Tarık Ezz el-Din de vardı.

Ali'nin en yakın arkadaşı Cemal el-Zebda kötü haberi kabullenemedi ve arkadaşının her zamanki gibi kendisini aramasını bekliyor.

Cemal'in annesi Yusra el-Zebda, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Oğlum gerçekten travma geçiriyor. Çocuğum babasını 2021 yılında bir İsrail saldırısında kaybetmişti. Bu saldırıda ikinci kez sevdiği birini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Yousra, "Cemal böyle acılara katlanamayacak kadar küçük" diye yakındı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir hastanede, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin yas tutan yakınları, 10 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin şubesi, konutları hedef alan ve çocukları öldüren İsrail'i kınadı.

Gazze'de yaşayan insan hakları aktivisti Salah Abdul Ati de Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Sivillerin yaşadığı evleri ve aileleri bombalamanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari Salı günü Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında sivil kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak Filistin İslami Cihad Hareketi'nin yerleşim bölgelerinde faaliyet göstermesi nedeniyle bu kayıplardan kaçınmanın mümkün olmadığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısının ardından bir evin enkazı arasında kalan çocuk ayakkabısı görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Filistinli grupların Gazze'deki ortak askeri operasyon odası, Salı sabahı gün doğumundan önce İsrail'in düzenlediği ve Filistin İslami Cihad hareketinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı kanadının üç üst düzey üyesinin öldürüldüğü ani hava saldırılarına karşılık olarak, Çarşamba günü İsrail'in güney ve orta kesimlerine bir dizi roket fırlatılması olayını üstlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarında en az 21 Filistinlinin öldüğünü ve 64 kişinin de yaralandığını duyurdu.