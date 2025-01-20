Gazzeli Çocuklar İçin İkinci Diriliş Çadır Okulu Açıldı
Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim alamayan Gazzeli çocuklar için ikinci Diriliş Çadır Okulu'nu açtı. Han Yunus bölgesinde 150 öğrenciye hizmet verecek okulda temel dersler verilecek.
Sadakataşı Derneğinin kamplarda yaşayan Gazzeli çocuklar için açtığı ikinci Diriliş Çadır Okulu hizmet vermeye başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırdığı Gazze'de eğitim verilememesi nedeniyle başlatılan çadır okul projesinde ikinci adım atıldı.
Çadırlarda yaşayan Gazzeli öğrenciler için Sadakataşı Kadın Kollarınca projelendirilen Diriliş Çadır Okulu'nun ikincisi açıldı.
Gazze'nin Han Yunus bölgesinde toplam 150 öğrenciye hizmet veren okulda 6 öğretmen ve bir idareci görev alacak.
Okulda Arapça, İngilizce, okuma, yazma, matematik ve fen bilgileri gibi temel derslerde eğitim verilmesi planlanıyor.