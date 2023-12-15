Gazzeli çocuklar için battaniye ve giysi üretimi

- Gazzeli çocuklar üşümesin diye battaniye ve giysi dikiyorlar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde öğretmen ve kursiyer kadınlar Gazze'li çocuklar için battaniye ve giysi dikimine başladı. Yılsonuna kadar devam edecek çalışmalarda 300 parça battaniye ve giysi üretimi planlandı.

Burhaniye'de, geçtiğimiz yıl depremzedeler için üretim yapan Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler, bu yıl da Gazze'li çocuklar için kolları sıvadı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün gönderdiği malzemeyi değerlendiren öğretmen ve kursiyerler, Gazze'li çocuklar için seferber oldu. Burhaniyeli kadınlar Gazze'ye gönderilmek üzere battaniye, eşofman ve çeşitli giysiler üretiyor. Ürünlerin yıl sonunda gönderileceği açıklandı. Emeği geçenlere teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, " Türkiye'nin Halk Eğitimi Merkezlerindeki dikiş makineleri Gazze'li çocuklar için çalışıyor. Bu proje kapsamında genel müdürlüğümüz tüm malzemeleri tedarik ederek bize gönderdi. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte çocukların ihtiyacı olan eşofman takımı, giysi ve battaniye başta olmak üzere onların ihtiyacı olanları kendi atölyemiz imkanlarında karşılayarak göndermek için çabalamaktayız. Bu çalışmamız ay sonuna kadar devam edecek. Yılbaşından önce, bütün Türkiye de üretilen Halk Eğitim Merkezi dikiş atölyelerindeki giyim malzemelerimiz, ürünlerimiz Gazze'li çocukların eline varmış olacak. Biz kendi atölyemizde en az 300 parça eşofman takımı ve battaniye yapıyoruz" dedi. Kurs öğretmeni Pelin Taşçıkara da, " Gazze'deki çocuklarımız için Halk Eğitimi Merkezimizde üretim yapıyoruz. Onlar üşümesin diye, eşofman battaniye, kaban dikiyoruz. Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir projede burada hep birlikte hocalarımız, kursiyerlerimiz beraber gönül bağıyla onlar için ne yapabiliriz, onları nasıl mutlu ederiz diye düşündük. ve böyle bir proje ile onların yanındayız. Onlarla beraberiz. Onlar üşemesinler" dedi. Kursiyerlerden Züleyha Özer ise, " Halk Eğitim Merkezinde bir kursiyer olarak hocamızla birlikte Gazzeli çocuklar için eşofman, battaniye dikiyoruz. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Gazze'li çocuklar, onların yanında olduğumuzu bilsinler üşümesinler" dedi.