Gazze'de Boş Sıralar Etkinliği Adana'da Düzenlendi

ADANA'da, Gazze'de insanlık dramı yaşayan ve eğitimleri yarıda kalan çocukları anmak için 'Gazze'de Boş Sıralar' etkinliği düzenlendi.

Kentte yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazze'deki eğitimleri yarıda kalan çocuklara dikkat çekmek amacıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından 'Gazze'de Boş Sıralar' etkinliği düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki etkinliğe AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Özdemir ile parti heyeti ve üyeleri katıldı.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Yusuf Özdemir, Gazze'de binlerce öğrencinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. Çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı, defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken barbarca yok edildiö dedi.

'BİNLERCE ÇOCUĞUN FERYADI HEPİMİZİN VİCDANINI SINAYAN BİR İMTİHAN'

Meydana yerleştirilen her boş sıranın Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayalini temsil ettiğini ifade eden Özdemir, "Henüz 6 yaşında 355 kurşunla öldürülen küçük Hind'in, enkaz altında kalan binlerce çocuğun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimizi, verdikleri onurlu direnişten dolayı selamlıyoruzö diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

