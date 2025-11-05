Gazzeli Balıkçılar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

İsrail saldırılarında ekmek teknelerini kaybeden Gazzeli balıkçılar, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, imkansızlıklara ve yasaklara rağmen rızıklarının peşinde umutlarını yitirmeden mücadele ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşının durmasının ardından, Filistinli balıkçılar yeniden denize açılmaya çalışıyor. Ancak bu dönüş, hem ölüm riski hem de geçim mücadelesiyle dolu.

Tel Aviv yönetimi hala balıkçılığa izin vermezken, yüzlerce tekne ve ekipman tamamen yok edilmiş durumda. Gazze'de binlerce ailenin tek geçim kaynağı olan deniz, bugün onlar için hem umut hem de tehlike anlamına geliyor.

İsrail'in teknelerini, limanlarını ve dükkanlarını tahrip ettiği Gazzeli balıkçılar, geçimlerini sağlamak ve ailelerinin karnını doyurabilmek için av yasağına ve kısıtlı imkanlara rağmen ağlarını yeniden denizle buluşturmaya başladı.

Gazze kentindeki limanın enkazla kaplı zemininde, tuz ve kül kokusu birbirine karışırken, yanmış tekneler ve yırtılmış ağların arasında dolaşan balıkçı Reşad el-Hissi, bir zamanlar ailesinin geçim kaynağı olan kül olmuş teknesini göstererek derin bir iç çekti.

"Denizden kazandığımızla onurumuzla geçiniyorduk"

Birkaç meslektaşının eski ve basit teknelerle denize açılmaya çalıştığı sırada enkazlar arasında AA muhabirine konuşan Hissi, "Savaş öncesinde hayatımız iyiydi. Denizden kazandığımızla onurumuzla geçiniyorduk. Ama bugün her şey değişti; teknelerimiz yandı, ağlarımız kül oldu, deniz bile artık güvenli değil." dedi.

İsrail'in yalnızca askeri değil, ekonomik olarak da Filistinlileri hedef aldığını vurgulayan Hissi, "İsrail bize ekonomik olarak da savaş açtı; geçim kaynağımızı yok etti ve denize girmemizi yasakladı." diye konuştu.

Kendisi ve kardeşlerine ait tanesi birkaç yüz bin dolar değerindeki dört teknenin tamamen yandığını söyleyen Hissi, "Biz balıkçılıktan başka bir meslek bilmiyoruz. Onurumuzla yaşamak ve çocuklarımızın rızkı için en azından 3 mil mesafeye kadar avlanmamıza izin verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açlığa karşı tehlikeli yolculuk

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Tel Aviv yönetimi, Ekim 2023'te yoğunlaşyan ablukayı kaldırmadı. İsrail donanması, denize açılan balıkçıları sık sık takip ediyor, gözaltına alıyor ve teknelerini imha ediyor.

İşsizlik, yakıt kıtlığı ve ekonomik çöküşün ortasında kalan Gazze balıkçıları, her şeye rağmen denize açılmaya devam ediyor.

Denizin kendileri için sadece iş değil, hayatın kendisi olduğunu belirten Hissi, "Korku da olsa, tehlike de olsa döneceğiz. Çünkü başka çaremiz yok." şeklinde konuştu.

Gözaltılar ve ihlaller

İsrail donanması, 25 Ekim'de denizde avlanan 3 balıkçıyı gözaltına alıp iki küçük tekneyi imha etti.

Aynı şekilde, 4 Kasım'da da 5 balıkçı alıkonuldu.

Balıkçılar Komitesi yetkilisi Zekeriya Bekir, AA'ya yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in 12 balıkçıyı denizde gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Balıkçılık filosu yok edilen Gazze'de sektörün zararı 75 milyon dolar

Gazzeli balıkçı Hissi, AA muhabirine bombalanmış balıkçı barınaklarını ve dükkanlarını göstererek, "Eskiden sabahları buradan yola çıkardık. Günün sonunda, elimizdeki balıklarla dönüp satardık. Şimdi geriye sadece enkaz kaldı." dedi.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Gazze'deki balıkçı filosunun büyük bölümünü yok etti. Yedek parça ve tamir malzemelerinin girişini engelleyen abluka, yüzlerce ailenin yeniden denize dönmesini imkansız hale getirdi.

Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, sektörün uğradığı zararın 75 milyon doları aştığını duyurdu.