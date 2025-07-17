Gazzeli balıkçılar ailelerine yiyecek için İsrail tehdidi altında ölüm pahasına denize açılıyor

Gazze'deki Filistinli balıkçılar, İsrail'in saldırıya başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana artan kısıtlamalara rağmen ailelerinin geçimini sağlayabilmek için hayatlarını riske atmak zorunda kalıyor.

Gazze'nin kıyı kesiminde yaşayan ve geçimlerini büyük ölçüde balıkçılıkla sağlayan Filistinliler, her geçen gün artan kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'in, öncesinde de uyguladığı kısıtlamaları 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da sıkılaştırması nedeniyle Filistinli balıkçılar, yaşam haklarından mahrum bırakılıyor.

İsrail güçleri, denize girişlerde "sıkı güvenlik kısıtlamaları" uygularken ve bunlara uymayanları da "hayatını tehlikeye atmakla" tehdit ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 12 Temmuz'daki açıklamasında, "Gazze Şeridi'ne mücavir denizlerde sıkı güvenlik kısıtlamalarının uygulandığını ve denize girişin yasak olduğunu hatırlatırız. Bu kısıtlamaların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda İsrail Savunma Kuvvetleri gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Adraee, bu uyarının "balıkçıları, yüzücüleri ve dalgıçları da kapsadığını, herhangi bir denize girme girişiminin hayatlarını tehlikeye attığını" aktardı.

Gizli avlanma ve bitmeyen endişeler

İsrail'in ağır saldırıları ve mart ayından bu yana sınır kapılarının kapatılarak yardımların girişinin engellenmesi sonucu sahil kesimindeki Filistinliler, tüm bu uyarılara rağmen ailelerine yiyecek temin edebilmek için yeniden balıkçılığa yönelmek zorunda kalıyor.

Birkaç metrelik kısa mesafelerde bile olsa avlanmaya çıkan Filistinliler, tehlikeyi ve ölümü göze alıyor.

Balıkçı Emced Bekir (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları işin risklerinden bahsederek, "İsrail soykırımından bu yana durum trajik bir hal aldı, piyasada balık yok. Balık tutmak için denize açılmaktan korkuyorum. Hayatını riske atarak bunu yapmaya cesaret edenler birkaç metreden fazla ilerleyemiyor, çok az miktarda ve küçük balıklarla dönüyor." dedi.

İsrail'in mart ayının başında sınır kapılarını kapatması ve bölgeye yardım girişlerinin engellenmesinden bu yana Filistinliler için tek gıda kaynağının deniz olduğunu işaret eden Bekir, ayrıca İsrail saldırılarının yanı sıra ekipman eksikliğinin de avlanmaları önündeki bir başka engel olduğunu vurguladı.

Bekir, piyasada neredeyse yok denecek kadar az olması nedeniyle fiyatlarda fahiş bir artış olduğunu; 2023 saldırılar öncesi 10-12 şekel olan sardalyenin şimdi 130 şekele yükseldiğini dile getirdi.

Balıkçı, herhangi bir geçim kaynağı olmayan Filistinliler için bu fiyatların satın alma güçlerini aştığını kaydetti.

"Balıkçılar hayatını tehlikeye atarak denize açılıyor"

Balıkçı Fethi Makusi de balık tutmak için denize açılanların geçimlerini sağlamak adına hayatlarını tehlikeye attıklarını dile getirdi.

Makusi, "İsrail'in devam eden engellemeleri nedeniyle çok az miktarda balık avlanıp satılabiliyor. Saldırıların başlangıcından bu yana kimse denize açılamıyor, bunu yapan da hayatını tehlikeye atarak yapıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de balıkçıların eşyalarının bulunduğu alanı bombaladığını işaret eden Makusi, ağ ve tekne gibi temel ekipmanların bulunamamasının Filistinli balıkçıların sıkıntılarını arttırdığına vurgu yaptı.

Makusi, pahalı olması sebebiyle Gazze halkı için balığın "nadir bulunan ve lüks bir besin" haline geldiğini belirterek, İsrail saldırılarından önce kilosu yaklaşık 1,5 dolar olan balık türlerinin halihazırda 60 dolara kadar yükseldiğini anlattı.

"Açlık ve ölüm hali yaşıyoruz"

Balıkçı Nidal Cevcev, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin hayatını, "Açlık ve ölüm hali yaşıyoruz." diyerek niteledi.

Cevcev, "İşgalci İsrail bizim yemek yememizi istemiyor, ne et ne de balık." sözleriyle serzenişte bulundu.

Filistinli Balıkçı, "Balıkçılar, İsrail için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Ailelerine yiyecek sağlamak için basit ve küçük tekneler kullanıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de saldırılarıyla sebep olduğu insanlık felaketinin ortasında Filistinli balıkçılar da diğer iş kolları gibi son derece zor şartlara maruz kalıyor ve geçimlerini sağlayamıyor.

Son aylarda açlıkla boğuşan ve yiyecek bulma umuduyla İsrail tehdidine rağmen denize açılan çok sayıda Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti veya yaralandı.

Öte yandan, gıda sıkıntısının yayıldığı Gazze'de yerel ve uluslararası yetkililer artan açlık nedeniyle uyarılarını artırıyor.

Gazze'de çocuklar açlığın pençesinde

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 12 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun utanç verici sessizliğinin ortasında yaklaşık 1,1 milyon çocuk nüfusunun bulunduğu Gazze Şeridi'nde açlığın 5 yaş altı 650 bin çocuğu tehdit ettiği" vurgulanmıştı.

İsrail'in 130'u aşkın gündür sınır kapılarını tamamen kapatması sonucu Gazze'de kıtlık riskinin arttığı ve yüz binlerce insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.

Gazze'de yaklaşık 1 milyonu çocuk, 1 milyon 250 bin kişinin felaket seviyesinde açlık yaşadığı, bölgenin nüfusunun yüzde 96'sının akut gıda güvensizliğinden sıkıntı çektiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden veya yaralanan balıkçılara ilişkin güncel veri olarak Tarım Bakanlığının Aralık 2024'teki açıklaması bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten Aralık 2024'e kadarki saldırılarında yaklaşık 200 Filistinli balıkçınının yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Bu sürede ayrıca İsrail ordusunun, 270 balıkçı kulübesini, bölgede bulunan 2 bin tekneden 1800'ünü, Gazze'nin ana limanını ve Gazze Şeridi'ndeki küçük marinaları tahrip ettiği paylaşılmıştı.