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Gazzeli Akademisyen Rıfat el-Arir İsrail Bombardımanında Hayatını Kaybetti

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Gazzeli akademisyen, şair ve yazar Rıfat el-Arir'in İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği duyuruldu. Arir, Gazze'deki durumu anlatan bir video paylaşmış ve İsrail'in zulmüne karşı direniş göstermişti.

Gazzeli akademisyen, şair ve yazar, "Biz sayı değiliz" inisiyatifinin kurucusu Rıfat el-Arir, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Arir'in ölümü yerel basın ile Filistinli sanatçı ve aktivistlerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Arir'in arkadaşı Ahmed el-Nauk, X sosyal medya hesabından, Arir'in Gazze hakkında konuştuğu bir videoyu paylaşarak, "Sen kazandın Rıfat ve biz kaybettik. Sen şimdi, bizden farklı olarak daha iyi bir yerdesin. Artık seni kıskanıyorum ve kendim için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Nauk'un paylaştığı videoda, bir çevrim içi görüşmede Gazze'deki durumu anlatan Arir, şunları söylüyor:

"Çok zor ve karanlık bir süreç. Su yok, Gazze'den dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor toplu bir şekilde intihar mı edelim, İsrail'in istediği bu mu? Ben bunu yapmayacağım. Ben bir akademisyenim ve evimdeki en sert şey büyük ihtimalle kitap ayracı. Ama İsrail bizi suçluyor, katletmek için kapı kapı dolaşıyor. Yapabileceğim en son şey de olsa kitap ayracımı İsrail askerlerine karşı kullanacağım. Herkes çaresiz hissediyor ve kaybedecek bir şeyimiz yok."

Filistinli şair Arir'in X sosyal medya hesabından 1 Kasım'da, "Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat" isimli şiirini paylaştığı görülüyor.

Rıfat el-Arir kimdir?

Rıfat el-Arir, 23 Eylül 1979'da Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde doğdu. Gazze İslam Üniversitesinde İngilizce alanında lisans eğitimini tamamlayan Arir, University College of London'da yüksek lisans, Malezya Putra Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yaptı.

Arir, 2014 yılında İsrail'in ablukası ve saldırılarına şahit olan 15 genç yazarın hikayelerinden oluşan "Gazze Cevap Veriyor" (Gaza Writes Back) kitabını, 2015'te de makaleler, röportajlar, fotoğraflar ve şiirlerin yer aldığı İsrail'in Gazze'de sebep olduğu acıları ve Gazze halkının direnişini anlatan "Susturulamayan Gazze" (Gaza Unsilenced) kitabını telif etti.

Gazzeli 6 çocuk babası Arir, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin hikayelerini duyurmak amacıyla başlatılan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) bünyesinde hayata geçirilen "Biz Sayı Değiliz" inisiyatifinin kurucuları arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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