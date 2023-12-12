Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi Ankara'ya getiriliyor
Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi Ankara'ya getiriliyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Ankara'ya getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını duyurdu.
Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi Ankara'ya getiriliyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Ankara'ya getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı" dedi.