Haberler

Filistin Ulusal Komitesi, Mısır'la Gazze'de görevi üstlenme adımlarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Gazze Şeridi'ndeki yönetim yapısı için işbirliği ve insani yardımların artırılması konularını ele aldı.

Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Gazze Şeridi'nde görevi üstlenmek için atılacak adımları ele aldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Şaas, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile bir araya geldi.

Reşad, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'nde üstleneceği görevde başarılı olması için Mısır olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Şaas ve beraberindeki Filistin Ulusal Komitesi heyeti de Mısır'ın Gazze ve Filistin meselesinde sergilediği tutumu takdir ederek, Mısır'ın özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddeden çabalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki hayat koşullarının iyileştirilmesinin öncelikle ele alacaklarını belirten Şaas, Gazze Şeridi'ne insani yardımların yeterli miktarda ulaşması için sınır kapılarının açılması yönünde çaba sarf edeceklerine işaret etti.

Şaas dün, Filistin Ulusal Komitesi'nin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da 14 Ocak'ta, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BM'ye göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA / Ahmed Khalifa - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Tottenham'a 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı

İngiliz devine 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı