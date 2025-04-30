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Gazze'yi Vuran Kum Fırtınası Çadırları Yerinden Sökerek Filistinlileri Zor Durumda Bıraktı

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Gazze Şeridi'nde meydana gelen kum fırtınası, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü. Yetkililer, fırtınanın kronik hastalığı olanlar için ciddi risk taşıdığını belirtti.

- Gazze'yi kum fırtınası vurdu: Filistinlilerin kaldığı çadırlar zarar gördü

GAZZE - Gazze Şeridi'ni vuran kum fırtınası, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni kum fırtınası vurdu. Fırtına, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü. Yetkililer, fırtınanın, kronik hastalıkları, astımı ve alerjisi olanlar için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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