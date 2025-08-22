Gazze'ye Yönelik İsrail Saldırıları Sonucu 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 22 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'ye yönelik olası bir saldırı öncesinde askeri baskılarını artıran İsrail ordusunun perşembe günü düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin güneyinde birkaç gündür yoğun bombardımana maruz kalan Sabra Mahallesi'nde bir konutu hedef alan İsrail hava saldırısında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde Filistinlilerin toplanma alanına düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Basal, 3'ü kardeş olmak üzere 4 kişinin de şehrin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir eve düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

Sözcüye göre İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Filistinlilerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Basal, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında ise 5 çiftçinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Basal, Gazze'nin kuzeyindeki Şanti bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, İsrail'e ait bir İHA'nın kentin kuzeybatısındaki Tavam bölgesinde bir motosiklete saldırması sonucu ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sözcü, İsrail ordusunun iki yardım dağıtım merkezinin yakınında düzenlediği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 7'sinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Netzarim kavşağında, 3'ünün ise Refah kentinin kuzeyinde olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze'deki çocukların yaklaşık üçte birinin yetersiz beslenme sorunu yaşadığını belirtti.

Ajans, İsrail makamlarının bölgeye yeterli yardımın girmesine izin vermediğini ve günde 500-600 yardım tırına ihtiyaç olduğunu, hava ikmalinin ise güvenli ve yeterli olmadığını vurguladı.

Öte yandan, Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'si çocuk olmak üzere 271'e yükseldi.