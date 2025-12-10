"Gazze'ye Bin Madeleine" Girişimi, 2026'nın İlk Aylarında Gazze'ye Yola Çıkacak Yeni Bir Uluslararası Filo Hazırlıklarına Başlandığını Duyurdu

(ANKARA) – " Gazze'ye Bin Madeleine (Thousand Madleens to Gaza)" girişimi, 2026'nın ilk aylarında Gazze'ye doğru yola çıkması planlanan yeni bir uluslararası filo için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu. Girişim, Eylül 2025'te gönderilen ilk filonun ardından ikinci büyük organizasyon için hedef büyüttüğünü açıkladı.

Girişiminin açıklamasında, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da yürüttüğü politikaların uluslararası hukuk ihlali oluşturduğu savunularak, dünya genelindeki sivil toplum kuruluşlarının dayanışma çabalarının artırılması gerektiği" belirtildi. Açıklamada, "10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen bölgede Filistinli sivillere yönelik saldırıların sürdüğü" iddia edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 hafta içinde ateşkese 500'den fazla kez uymadığı, 350'nin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, anlaşma kapsamında Gazze'ye girmesi gereken insani yardım tırlarının ise yalnızca yüzde 24'üne izin verildiği ileri sürüldü. Ayrıca Gazze'nin tarım alanlarının büyük bölümünün erişime kapalı hale geldiği ve açlığın "savaş aracı olarak kullanıldığı" ifade edildi.

Girişim, "yeni filonun tarihin en geniş katılımlı sivil deniz konvoylarından biri olmasının hedeflendiğini" duyurdu.

Açıklamada, 5 ayda 18 ülkede çeşitli delegasyonlar kurulduğu, toplam 300 bin avronun üzerinde bağış toplandığı bilgisi paylaşıldı, ilk filo kapsamında 30 farklı milletten 150 kişinin Eylül 2025'te Gazze'ye doğru yola çıktığı hatırlatıldı.

Yeni filonun finansmanı için 3 milyon avroluk bir bütçe hedefi konulduğu, sağlık çalışanları, denizciler, teknik uzmanlar, hukukçular, sanatçılar, gazeteciler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gönüllünün filoya katılmak üzere başvuru yaptığı kaydedildi.

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve çeşitli meslek gruplarının da destek verdiği bildirilen girişimin hazırlıklarının, 2026'nın ilk aylarında tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Girişimin açıklamasında, "Uluslararası toplumun dayanışmasının artırılması gerektiği" vurgulanarak, yeni filonun sadece insani yardım taşıyan bir konvoy değil, aynı zamanda "küresel ölçekte dayanışma hareketini güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim" olduğu ifade edildi.