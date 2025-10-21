Gazze'ye Yardım Tırları Beklentisi Gerçekleşmiyor

GAZZE, 21 Ekim (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'ne 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana insani yardım taşıyan 6.600 tır girmesinin beklendiğini ancak bu rakamın 980'le sınırlı kaldığını söyledi.

Hamas Medya Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamada bölgeye yardım taşıyan konvoylardaki 14 tırda mutfak gazı, 28 tırda ise fırınlar, jeneratörler, hastaneler ve diğer kritik sektörler için yakıtın bulunduğu belirtilirken, bölge halkının günlük yaşamları için ihtiyaç duydukları temel malzemelerde ciddi sıkıntı çektiğine işaret edildi.

Ateşkesin yapılmasından bu yana Gazze'ye her gün 600 yardım tırının girmesinin beklendiği ancak bu rakamın ortalama sadece 89'da kaldığı vurgulandı. Açıklamada bu durum, "İsrail'in Gazze'deki 2,4 milyondan fazla insana yönelik nefes aldırmama, aç bırakma ve insani yardım şantajı politikasını sürdürmesi" diye nitelendirildi.

Sınırlı yardımların asgari insani ve yaşam ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı uyarısında bulunan medya ofisi, hayatta kalmak için temel koşulları sağlamak üzere gıda, tıbbi malzeme, yardım malzemeleri, yakıt ve mutfak gazı gibi yardımlarla yüklü en az 600 kamyonun her gün acil ve düzenli olarak bölgeye girişinin sağlanması çağrısı yaptı.