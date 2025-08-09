Gazze'ye Yardım Tırı Geçişleri Büyük Oranda Azaldı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle günlük en az 600 yardım tırının geçmesi gereken Gazze Şeridi'ne son 13 günde sadece 1115 yardım tırının girdiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 800 yardım tırı girmesi gerekirken, günlük ortalama sadece 85 tırın Gazze'ye ulaşabildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin sağlık, hizmet ve gıda alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Gazze'ye ulaşan yardımların, ihtiyaçların yalnızca yüzde 14'üne denk geldiği belirtilen açıklamada, yardımların büyük çoğunluğunun ise İsrail'in uyguladığı sistematik abluka ve "açlık" politikaları kapsamında ortaya çıkan güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığı kaydedildi.

Gazze'de altyapının çöktüğü, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı, insani krizin derinleştiği ifade edilen açıklamada, sınır kapılarının sürekli ve güvenli şekilde açılması, bebek maması, ilaç ve yakıt gibi kritik malzemelerin ulaştırılması için uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in abluka ve saldırıları altında bulunan Gazze, yaygın açlık, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı gibi insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in "açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" ifade ediyor.