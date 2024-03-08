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Gazze'ye yardım taşıyan uçaklardan düşen yardım kutuları sonucu ölü ve yaralılar var

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Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü.

Görgü tanıkları, kutuların Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü aktardı.

Hastane kaynakları da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Kaynaklar, yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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