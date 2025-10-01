Gazze'ye Yardım Taşıyan Filoya Israil'in Olası Müdahalesi Endişesi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı komedyen ve aktivist Tadhg Hickey, İsrail'in filoya müdahalesinin yakın zamanda meydana gelmesini beklediklerini belirterek, "Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerden Hickey, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Hickey, İsrail'in olası müdahalesine karşı saatlerdir hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Hissiyat ve alınan istihbarat, müdahalenin çok yakın olduğuna işaret ediyor, öyle ki dün gece Alma gemisinin yakınında bir askeri gemi olduğu görüldü." söyledi.

Gördükleri askeri geminin, bölgede keşif yapan ve filodakileri korkutmaya çalışan bir denizaltı olabileceğini düşündüklerini aktaran Hickey, şunları kaydetti:

"Bunun gibi tehlikeli bir durumda olmak insani anlamda çok şey ifade ediyor. Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız. Ne kadar hazırlıklı olursak olalım, tahmin edilemez bir boyut olduğu açık."

Hickey, uluslararası sularda bulunduklarını ve uluslararası deniz hukukunun yetki alanı içinde olduklarını hatırlatarak, dünya toplumunun "Filistin'de soykırım yapan İsrail'in, filodakileri uluslararası sularda ya da Filistin'e ait sularda kaçırmasına ve onlara dilediğini yapmasına izin vermesinden" endişe ettiğini dile getirdi.

İsrail basınındaki filodakilere yönelik tehditlerin yer aldığının altını çizen Hickey, "Neden bu derece cezasız kalıyorlar?" diye sordu.

Hickey, "Geldiğimiz aşamada, tüm insan hakları örgütlerinin, Birleşmiş Milletlerin, aklı ve vicdanı olan herkesin Gazze'de şu anda yaşananların bir soykırım, bir katliam ve insan eliyle yapılmış bir açlık olduğunu kabul etmişken bu durum beni kişisel olarak hayrete düşürüyor." şeklinde konuştu.

-? ?"Dayanışmanın naçizane göstergesi"

Filonun doğru olanı yapmak için ayağa kalkan bir insanlık vicdanını temsil ettiğini belirten Hickey, eylemlerinde "kesinlikle şiddet" olmayacağını vurguladı.

Hickey, filonun amacının insani yardım ulaştırmak olduğunun altını çizerek, başlarına gelebilecek her şeyin uluslararası toplumun vicdanına kaldığını belirtti.

Filoya ne olursa olsun yine geri döneceklerine ve bunun "yalnızca bir başlangıç" olduğuna vurgu yapan Hickey, "İsrail bu gece ne yaparsa yapsın, büyük bir sorunla karşı karşıya. İsrail argümanını yitirdi, küresel hareket şu anda çok güçlü durumda." değerlendirmesinde bulundu.

-? Küresel Sumud Filosu

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.