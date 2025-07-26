Hanzala Gemisi'ne Müdahale Tehdidi

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine başka bir geminin yaklaştığı ve muhtemelen bir müdahalenin olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Telegram hesabından gemiye olası müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Bir geminin ve dronun Hanzala'ya yaklaştığı belirtilen açıklamada, "Muhtemelen bir müdahale oluyor." ifadesi kullanıldı.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında da gemide bulunanların yaklaşan İsrail müdahalesine karşı tedbir almaya başladığı görüldü. Görüntülerde ekibin can yeleği giydiği dikkati çekti.

Söz konusu canlı yayının not kısmında ise saldırı beklentisinin ardından rota değiştirilerek ilerlendiği belirtildi.

FFC'nin Instagram'dan başlattığı canlı yayında ise İsrailli ve Mısırlı yetkililerle iletişim kurmaya çalıştıkları anlar yer alırken, İsrailli yetkililerin çağrılara cevap vermediği görüldü.

Söz konusu yayında GPS'lerin bozulduğu bilgisinin paylaşılmasından kısa süre sonra hem Youtube hem de Instagram canlı yayını durdu.

Gemide alarmlar çalıyor

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, gemideki alarmların çaldığını belirtti.

Fourreau başka bir paylaşımında da "(Binyamin) Netanyahu'nın soykırımcı ordusu Hanzala gemisine yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

FFC'nin Hanzala gemisi için Instagram'da başlattığı canlı yayında konuşan Tania Safi de geminin çevresini dumanların sardığını ve bunun da görüş açılarını kısıtladığını söyledi.

Safi, dumanın sisten veya herhangi bir dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığından henüz emin olmadıklarını kaydetti.

İsrail'e ait olduğu düşünülen gemiler Hanzala'ya yakın mesafede bulunuyor

FFC'nin Whatsapp grubundan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait olduğu düşünülen 2 geminin Hanzala'ya çok yakın mesafede bulunduğu belirtildi.

Gemilerin kime ait olduğunun henüz teyit edilemediği ve gemilerin yakınlığının endişelere yol açtığı aktarılan açıklamada, önlem olarak Hanzala'nın rotasını güney yönünde Mısır kıyılarına doğru değiştirdiği bildirildi.

Açıklamada, gemide acil durum alarmının çaldığı ve gemidekilerin de muhtemel bir gerginliğe hazırlandığı belirtildi.

Hanzala'nın henüz Mısır sularına girmeyi amaçlamadığı kaydedilen açıklamada, geminin kıyı sularına paralel gitmeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'den gelen tehdidin artması durumunda, gemidekilerin Mısır Sahil Güvenliği'nden acil giriş talep edeceği kaydedildi.

Whatsapp grubunda ayrıca, gemi yolcularından Huwaida Arraf'ın "Yaklaşan bir saldırıya hazırlanıyoruz." ifadesine yer verilerek, İsrail gemilerinin yaklaşık 3 mil uzakta olduğu ve GPS'lerin bozulduğu belirtildi.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Gazze'ye Yol Alan Hanzala Gemisi Yolcuları

1) Ange Sahuquet - Fransa - Aktivist ve mühendis

2) Antonio La Picirella - İtalya - Aktivist

3) Antonio Mazzeo - İtalya - Öğretmen, aktivist ve gazeteci

4) Bob Suberi - ABD - Aktivist

5) Braedon Peluso - ABD - Denizci ve aktivist

6) Chloe Fiona Ludden - İngiltere ve Fransa - Eski BM çalışanı ve bilim insanı

7) Christian Smalls - ABD - Amazon İşçi Sendikası'nın kurucusu

8) Emma Fourreau - Fransa ve İsveç - Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi

9) Frank Romano - ABD ve Fransa - Akademisyen ve aktivist

10) Gabrielle Cathala - Fransa - Siyasetçi

11) Hatem Aouini- Tunus - Uluslararası aktivist

12) Huwaida Arraf- ABD - İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti

13) Jacob Berger- ABD - Aktör/içerik üreticisi

14) Justine Kempf- Fransa - Eski "Sınır Tanımayan Doktorlar" üyesi

15) Mohamed El Bakkali- Fas- Gazeteci

16) Robert Martin- Avustralya - Aktivist

17) Santiago Gonzalez Vallejo - İspanya - "Arap Davası ile Dayanışma Komitesi" (CSCA) eş kurucusu

18) Tania (Tan) Safi- Avustralya - Nelgesel yapımcısı

19) Vigdis Bjorvand – Norveç - Aktivist

20) Waad Al Musa- ABD/Irak - Gazeteci

21) Sergio Toribio - İspanya – Mühendis ve çevre aktivisti