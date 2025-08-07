Gazze'ye Ulaşan İnsani Yardımda Büyük Yetersizlik: Sadece 92 Tır

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne dün "sadece 92 tır" insani yardımın ulaştığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye son ulaşan kısıtlı insani yardım hakkında bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'de "açlık ve kaos politikasına devam ettiği" belirtilen haberde, bölgeye insani yardım taşıyan "sadece 92 yardım tırın" giriş yapabildiği belirtildi.

Gazze'ye giren kısıtlı yardımın "kaos ve yağmaya yol açtığı" vurgulanan açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak bölgede bu politikayı uyguladığı vurgulandı.

6 bin 600 tır insani yardım engelleniyor

İsrail'in Gazze'ye ulaşması gereken 6 bin 600 insani yardımı engellediği açıklanan açıklamada, "Şimdiye kadar giriş yapan tır sayısı, bölgeye girmesi gereken insani yardımın yüzde 14'ünü aşmıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de "savaş ve soykırım nedeniyle altyapının çöktüğü" hatırlatılırken, bölgede yaşayan "yaklaşık 2 milyon 400 bin insanın asgari ihtiyaçlarını karşılamak için günde 600'den fazla tırın ulaşması gerektiği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 258 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 752 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706'ya çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 230' çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.