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Gazze'ye Su Akışı Yeniden Başladı

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İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören ana su hattının onarımlarının tamamlanmasının ardından Gazze'de yaşayan yaklaşık bir milyon kişiye su verilmeye başlandı.

İsrail saldırılarının neden olduğu yıkım nedeniyle Gazze kentinde iki haftadır arızalı olan ana su hattının onarım çalışmalarının ardından kentte yaşayan yaklaşık bir milyon kişiye yeniden su verilmeye başlandığı bildirildi.

Ramallah'taki Filistin Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Teknik ekiplerimiz, Gazze kenti mahallelerine yeniden su akışını sağlamayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Gazze kentinin doğusundaki ana su bağlantısı için acil onarım ve bakım çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'ye İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Filistin Su İdaresi ekiplerinin söz konusu hattın bakım ve onarımını üçüncü kez gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

İsrail'in ana su bağlantısını sağlayan hattı 4 Nisan'da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bu hattan kentin yüzde 70'ine su verildiği ve bu suyun 1 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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