Gazze'ye İzin Verilen Yardımlar Yetersiz Kalıyor

Gazze'ye girişine izin verilen insani yardımların "ihtiyaç denizinde sadece bir damla" olduğu, havadan indirilen yardımların da sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan öteye geçmeyen bir propaganda aracı olduğu belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze halkına dayattığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan açlığın, Filistin halkının maruz kaldığı soykırımın en çirkin fasıllarından biri olduğu ifade edildi.

Gazze'ye havadan indirilen yardımların bir propaganda aracı olduğu, sivillerin hayatına yönelik ciddi tehdit oluşturduğu ve sınır kapılarından içeriye girecek insani yardımların yerini tutamayacağı aktarıldı.

İsrail ordusunun kasıtlı olarak oluşturduğu kaos ortamında yardım taşıyan tırların çoğunun yağmalandığına dikkat çekilen açıklamada, bu yardımların ihtiyaç denizinde sadece bir damla olduğuna işaret edildi.

ABD ile İsrail'e askeri ve siyasi açıdan destek veren ülkelerin Gazze'deki soykırımın ve açlığın ortağı olduğu vurgulanan açıklamada, tüm sınır kapılarının derhal açılması, yeterli ve güvenli yardım girmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 2 haftada bölgeye en az 8 bin 400 yardım tırının girmesi gerekirken sadece 1210 tırın geçişine izin verildiğini bildirmişti.

Hükümet dünkü açıklamasında da İsrail ablukası sebebiyle havadan atılan insani yardımlar sebebiyle Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.