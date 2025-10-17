Gazze'ye İnsani Yardım Ulaşımı Sıkıntılı Süreçte Devam Ediyor

KAHİRE, 17 Ekim (Xinhua) -- Savaşın yerle bir ettiği Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmada kilit rol oynayan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında, hayati öneme sahip temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan yardım kamyonları Dünya Gıda Günü'nde uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Bölgeye giriş için net bir zaman çizelgesi bulunmamasına rağmen kamyon şoförleri, şiddetli gıda kıtlığı ve açlıkla karşı karşıya kalan bölge sakinlerine temel yardım malzemelerini ulaştırmak umuduyla beklemeyi sürdürüyor.

İsrail hükümeti, Hamas'ın hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerini iade etmekte geciktiğini öne sürerek Refah Sınır Kapısı'nı kapatmakla tehdit etmişti. Tarafların hassas ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine dair karşılıklı suçlamaların ardından İsrail, salı günü Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını durdurma ve Gazze'ye giden insani yardımı daha da kısıtlama kararı almıştı.