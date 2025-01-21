Gazze'ye İlk Gün 630 Yardım Tırı Girdi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk gününde 630'dan fazla yardım tırının bölgeye giriş yaptığını belirterek, "Bu, aylar önce gelen yardımlarla kıyaslandığında muazzam bir yardım miktarı. Bu yüzden şimdi bu hacmin ve sıklığın, giriş yapan günlük miktarın devam etmesini umuyoruz." dedi.

UNOCHA Sözcüsü Laerke, İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat sonucu 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasındaki etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın başlamasıyla topluca rahat bir nefes alındığına işaret eden Learke, sonunda Gazze'dekiler için bir umut ışığı belirdiğini, 3 esirin serbest bırakılmasıyla İsraillilerin de mutlu olduğunu söyledi.

Laerke, "Tırlar hareket ediyor. 19 Ocak'ta insani yardımla dolu en az 630 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini doğrulayabildik. Bu, aylar önce gelen yardımlarla kıyaslandığında muazzam bir yardım miktarı. Bu yüzden şimdi bu hacmin ve sıklığın, giriş yapan günlük miktarın devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Ateşkesin ilk aşamasında, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesine izin verildiğini hatırlatan Laerke, "Unutmayın, 19 Ocak'ta giriş yapan 630 tır insani yardımlardı. Bunlar ticari tırlar değildi. Ticari sektörün de tırlar göndermeye başlamasını umuyoruz. Çünkü sadece insani sektörün tüm ihtiyaçları karşılayabileceğini düşünmek gerçekçi değil. Ticari sektör gelip bize katıldığında, Gazze'nin kuzeyine ve güneyine günlerce yüzlerce yardım tırı göndermeyi umuyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunun gerçekleşmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Laerke, Gazze'ye giden insani yardım çalışanlarının aylardır trajik durumlarla karşılaştığına dikkati çekti.

Gazze'de çok kötü bir durum olduğuna değinen Laerke, "Burada tamamen yıkım var, sağlık sektörü yok oldu. Görülen tabloda hala kıtlık var. Yaralı ve sağlık hizmeti alamayan çok sayıda insan var. İnsani ihtiyaçlar çok büyük, gerçekten çok büyük. Dolayısıyla şu anda varılan anlaşmaya uygun olarak bu can suyu olan yardımın devam etmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"İnsanların acil hayat kurtarıcı maddi ihtiyaçlarına odaklanıyoruz"

Laerke, Gazze'de kısa vadede bir normalleşmeden bahsetmenin adil olmadığının, burada son 15 aydaki durumun ve günlük hayat şartlarının normalin dışında olduğunun altını çizdi.

Gazze'de normale dönmenin ne kadar zaman alacağını bilmediğini dile getiren Laerke, "Biliyorsunuz, muhtemelen yıllardan bahsediyoruz. Bu, hem çocukların hem de yetişkinlerin tamamını etkileyen nesiller arası bir kriz. İnsanların hayatlarını kurtaracak acil malzeme ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Ancak uzun vadede yeniden yapılanmaya, uzun vadeli psikososyal bakıma, eğitim sisteminin tekrar çalışır hale getirilmesine ve benzeri şeylere büyük bir ihtiyaç olacak." dedi.

Laerke, genel olarak anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk günde yardım tırlarına yönelik herhangi bir kısıtlamanın olmadığını, tırların hem güney hem de kuzeyden giriş yaptığını belirtti.

Gazze içinde yardım tırlarının yağmalamasıyla ilgili zorlukları da hatırlatan Laerke, "Operasyon sırasında yağmalamayla ilgili hiçbir rapor yoktu. Yani bunlar çok iyi ve cesaret verici işaretler." diye konuştu.

"Pek fazla ev yok ancak insanları geldikleri topraklara geri dönüyor"

Laerke, Gazzelilerin evlerine dönmesiyle ilgili haberleri görmenin ilginç olduğunu kaydederek, "Geri döndüklerinde bir ev bulamadıkları için, ben insanların kendi memleketlerine geri döndüklerini söylemeyi tercih ediyorum. Gazze'nin kuzeyine dönen insanların fotoğraflarını ve bazı görüntülerini gördüm. Açıkçası geri dönebilecekleri bir evleri yoktu. Onları karşılayan sokaklarını tanımlayabildikleri molozlardı. Pek fazla ev yok ancak insanlar geldikleri topraklara geri dönüyor. Bu elbette iyi ve olumlu bir şey. Eminim, insanların hayatlarını yeniden kurmak istediklerine dair çok sayıda cesaretlendirici işaret göreceğiz. Buna şüphe yok." şeklinde konuştu.

Enkazlarla ilgili tehlikeler olduğuna işaret eden Laerke, buralarda patlamamış mühimmatların olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Laerke, "Patlamamış mühimmatlar son derece tehlikeli. Hem bunların çıkarılması hem de tespit edilmemiş her şeyin etkisiz hale getirilmesi ve ortadan kaldırılması konusunda çok büyük bir görev olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır dünyanın yanlış yöne gittiğinden ve bir savaş dönemine girildiğinden bahsedildiğine dikkati çeken Laerke, "Son dönemde Suriye ve Lübnan'da gördüklerimiz, şu anda ise Gazze ve İsrail'de gördüklerimiz, esirlerin evlerine dönmesiyle ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla belki de o bölgede barış ve iyi komşuluk için bir şans vardır." dedi.