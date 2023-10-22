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Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.