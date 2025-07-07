Gazze'ye İlaç ve Tıbbi Malzeme Taşınacak

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme getirilmesi planlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yarın, Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan tırların Gazze Şeridi'ndeki hastanelerine girmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Yardım tırlarında gıda malzemesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, yardımların "hayat kurtarmak için büyük önem taşıdığı" vurgulandı.

Açıklamada, "yardım konvoyunun korunması ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaşması için her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

Tüm sınır kapıları kapalı tutuluyor

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye girişi engellenirken, sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 758'e, yaralananların ise 5 bin 5'e çıktı.