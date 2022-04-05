Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler

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Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

AA - Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel
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Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türkiye merkezli Gazze'ye Hayat Ol Derneği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını ramazan ayında sürdürüyor.

Türkiye merkezli Gazze'ye Hayat Ol Derneği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını ramazan ayında sürdürüyor.

Derneğin Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Gazze'nin farklı bölgelerindeki 1000 aileye gıda yardımı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aseliyye, "Ramazan ayında yoksul ailelerin kalplerine neşe ve mutluluk getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Derneğin 7 yıldır Gazze'de ramazan yardımı dağıttığını söyleyen Aseliyye, Filistin halkına yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Gazze'ye Hayat Ol Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Haberler

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