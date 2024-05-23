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Gazze'ye havadan yardım atıldı

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İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda sıkıntısı, bazı ülkelerin yardımları kargo uçaklarıyla bırakmasını gerektiriyor. Bir kargo uçağı, Han Yunus bölgesine paraşütlerle yardım paketleri bıraktı. Filistinliler, yardımları almak için bölgeye akın etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin havadan atılan yardımları almak için verdiği uğraş bölgede yaşanan gıda sıkıntısını gözler önüne serdi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

İsrail'in yardım tırlarının girişine getirdiği zorluk nedeniyle Gazze halkı gıda sıkıntısı yaşıyor.

Bazı ülkeler Gazze'ye yardımları kargo uçaklarıyla bırakarak ulaştırmaya çalışıyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, bir kargo uçağı, Han Yunus bölgesine bugün havadan paraşütlerle yardım paketleri bıraktı.

Nasır Hastanesi yakınına atılan yardımları almak isteyen Filistinliler, bölgeye akın etti.

Çocukların da aralarında bulunduğu Filistinliler, paraşütle yere indirilen yardım paketlerini almak için bölgede yoğunluk oluşturdu.

Filistinlilerin bir paket de olsa yardımı alabilmek için verdiği çaba Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısını gözler önüne serdi.

İsrail'in sınır kapılarında çıkardığı engellemeler nedeniyle bazı ülkeler, Gazze'ye yardımları havadan atma seçeneğini uzun süredir kullanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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