Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Yeniden Başladı

Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Yeniden Başladı
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Gazze Şeridi'nde insani koşulların kötüleşmesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri, havadan yardım sevkiyatını yeniden başlattı. Yardım paketleri, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alana bırakılınca bazı yaralanmalara sebep oldu.

GAZZE/KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- İnsani koşulların kötüleşmeye devam ettiği Gazze Şeridi'nde cumartesi akşamı insani yardım uçakları kuzeydeki çeşitli noktalara yardım malzemeleri bıraktı.

Filistinli kaynaklara göre Gazze'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesine paraşütle un, şeker ve konserve ürünler içeren kutular bırakıldı.

Görgü tanıkları, yardım paketlerinden birinin yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın üzerine düşerek birkaç kişinin hafif yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne havadan yardım sevkiyatını derhal yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, ülkesinin yardım çabalarının Gazze'de en çok etkilenen kesimlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere "kara, hava ve deniz yoluyla" süreceğini belirtti.

Havadan yapılan yardımların yeniden başlaması, insani yardım kuruluşlarının uyarılarının ardından gerçekleşti. Kuruluşlar, İsrail'in mart ayında tüm sınır geçişlerini kapatmasının ardından Gazze'de temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığını ve açlığın hızla derinleştiğini vurguluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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