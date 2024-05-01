Üye Girişi
Haberler

Gazze'ye günlük yardım tırı iddiası yalanlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail'in bölgeye günlük 300 yardım tırı girdiği iddiasının gerçek olmadığını belirterek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım için günde ortalama 163 tırın giriş yaptığını açıkladı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail'in bölgeye "günlük 300 yardım tırı girdiği" iddiasının gerçek olmadığını belirterek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım için günde ortalama 163 tırın giriş yaptığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in Gazze'ye günde 300 ila 400 yardım tırı girdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Maruf, "Geçtiğimiz nisan ayında Gazze'ye 4 bin 887 yardım tırı giriş yaptı. Bu tırların 1166'sı Refah Sınır Kapısı'ndan ve 3 bin 721 tır Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan giriş yaparken, bu tırların sadece 419'u Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Bu sayı günde ortalama 163 tırın bölgeye giriş yaptığı anlamına geliyor." bilgisini veren Maruf, bölgeye giriş yapan yardım tırlarının Gazze'nin özellikle "kuzey bölgesinin ihtiyacının çok altında olduğunu" vurguladı.

Maruf, nisan ayının ikinci yarısında Gazze'ye giriş yapan tır sayısında sınırlı bir artış olduğunu kaydederek, buna rağmen yardım tırlarının girişlerinde çeşitli sebeplerden aksama olduğunu ve toplam sayının çok etkilenmediğini aktardı.

Gazze'nin kuzeyinde halen yaklaşık 700 bin Filistinlinin yaşadığına dikkati çeken Maruf, Gazze'ye girebilen yardım tırlarının sadece yüzde 8'inin kuzeye geçebildiğini bildirdi.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Hükümet İsrail Gazze İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title