Gazze'ye Günlük 560 Ton Gıda İhtiyacı Hâlâ Karşılanamıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı sözcüsü Abeer Etefa, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdikleri günlük gıda yardımlarının ihtiyaç duyulan miktarın altında olduğunu belirtti. Etefa, sürdürülebilir erişim ve güvenli rotaların sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu ve Sözcüsü Abeer Etefa, Gazze Şeridi'ne günlük 560 ton gıda ulaştırabildiklerini, bunun ihtiyaç duyulanın altında olduğunu söyledi.

Etefa, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

WFP olarak Gazze'de insani yardımlar için sahada olduklarını kaydeden Etefa, Gazze'de varılan ateşkesin sınırlı fırsat penceresi açtığını dile getirdi.

Etefa, "WFP, aylardır abluka altında yardım, yerinden edilme ve açlık çeken ailelere ulaşmak için gıda yardımını hızla ve seri şekilde artırıyor. Şu anda ihtiyacımız olan şey, sürdürülebilir erişim, çoklu geçişler, güvenli rotalar ve Gazze'de bunu sahada engelsiz bir şekilde kolaylaştırma taahhüdü." dedi.

Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırabilmek için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve Kissufim Sınır Kapısı'nı kullanabildiklerini aktaran Etefa, tırların son birkaç günde sorun yaşamadan Gazze'ye girebilmesinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Etefa, "(WFP'ye ait) Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den 15 Ekim'e kadar Gazze'ye yaklaşık 2 bin 800 ton gıda malzemesi taşıyan yaklaşık 230 civarında tır giriş yaptı. Yani her gün ortalama 560 ton gıda girişi oluyor. İhtiyacımız olanın hala altındayız ancak hedefe yaklaşıyoruz." diye konuştu.

WFP için en önemli önceliklerinden birinin fırınlar olduğuna dikkati çeken Etefa, 15 Ekim itibarıyla 9 fırının faaliyette olduğunu, buralarda günlük 100 binden fazla ekmek üretildiğini bildirdi.

Etefa, kıtlığın ilan edildiği Gazze kentinde henüz bir dağıtıma başlamadıklarını söyleyerek, genel olarak Gazze'nin kuzeyine erişimin son derece zorlu olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
