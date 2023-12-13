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Gazze'ye giden yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor

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İsrail, Gazze Şeridi'ne gidecek olan insani yardımları Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetlemeye başladı. Yardım tırları, Kerem Şalom'da incelendikten sonra Refah kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapacak.

- Gazze'ye giden yardımlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda denetleniyor

TEL AVİV - İsrail, Refah sınırı üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımları Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda incelenmeye başladığını duyurdu.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım tırları gönderilmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), teslimatı hızlandırmak amacıyla İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda yardım tırlarının incelenmeye başlandığını duyurdu. Kerem Şalom'da denetlenen yardım tırlarının daha sonra Mısır sınırındaki Refah kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapacağı belirtildi.

İsrailli yetkililer, dün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giren yardım tırı sayısını arttırmak için faaliyete geçeceğini, buradan insani yardım girişi olmayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve birçok ülke, İsrail'e Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açması için çağrıda bulunmuştu.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişine izin verilmezken, yardımlar İsrail-Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda İsrailli yetkililer tarafından incelenmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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