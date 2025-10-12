Gazze'ye Dönen Filistinliler Yıkım ve Enkazla Karşılaştı

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle iki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze kentine dönen binlerce Filistinli, geride bıraktıkları evlerin ve mahallelerin yerinde yıkım ve enkazla karşılaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

Gazze kentinin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği büyük yıkım sonucu kentin yolları yok edildi ve tanınmaz hale geldi. Onlarca yıl bu bölgede yaşamış Filistinliler, beton yığınlarıyla kaplı sokakların arasında evlerinin yerini bulmakta dahi zorlandı.

İsrail'in sivil altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok ettiği Gazze'de barınma krizi kış mevsimin yaklaşmasıyla derinleşiyor. Filistinlilerin iki yıldır sığındıkları çadırların artık yıpranması ve yer yer yırtık kumaş parçalarıyla değiştirilmesi nedeniyle, yaklaşan yağmur mevsimi öncesinde insani felaketin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğünü, kullanılamaz hale geldiğini ve artık barınmaya uygun olmadığını belirtti.

"Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz"

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan evinin enkazı altında kalan eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi, İsrail'in sadece evini değil, yaşadığı bölgenin tamamını yıktığını görünce şok olduğunu söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte apar topar evlerini terk ettiğini, tüm eşyalarını, giysilerini ve temel ihtiyaçlarını geride bıraktıklarını belirten Abesi, "Evimiz bombalandıktan sonra hiçbir şeyimiz kalmadı, her şey kullanılamaz hale geldi. Bütün kıyafetlerimiz, eşyalarımız paramparça oldu. Kış geliyor, durumumuzu nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz." dedi.

Evinin enkazı üzerine çadır kuracağını ifade eden Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

"Önemli olan çocuklarımızın iyi olması, evlerimizi yeniden inşa edeceğiz"

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne dönen bir diğer Filistinli Muhammed el-Halebi de yıkılan evinin enkazını temizleyip, 9 kişilik ailesini barındırmak için çadır kurmaya çalıştığını söyledi.

"Evimiz üç katlıydı, geriye hiçbir şey kalmadı, tamamı yıkıldı." diyeb Halebi, İsrail ordusunun bölgeyi boşaltmaları yönündeki uyarısının ardından ailesiyle birlikte yanlarına hiçbir şey alamadan göç ettiklerini, tüm eşyalarının evin enkazı altında kaldığını anlattı.

"Evimi yeniden canlandırmak için kuzeye dönmeyi çok istiyordum ancak evimin yıkılmış olduğunu ve tüm bölgenin küle döndüğünü görünce şok oldum." diye konuşan Halebi, mahalleye geldiklerinde sokakları ve evlerinin yerini tanıyamadıklarını söyledi.

Evi yıkılan Ümmü Yusuf el-Halebi de, "İsrail'in evlerimizi yıkması, onun başarısızlığının ve korkaklığının bir göstergesidir. Her şey Gazze ve Filistin için. Önemli olan çocuklarımızın iyi olması, evlerimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.