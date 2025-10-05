Gazze'ye Destek İçin Tekne Maketiyle Etkinlik Düzenlendi

Bursa'da tekne maketiyle yapılan etkinlikle, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verildi.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında gerçek bir tekne boyutundaki maket, halatla çekilerek Kent Meydanı'na getirildi.

Mehter takımının gemi maketi önünde marş söylemesinin ardından, kalabalık tarafından "Ümmetin Umudu, Sumud Filosu" sloganları atıldı, Filistin ve Türkiye bayrakları açıldı.

Maket üzerinde konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, hak sahiplerine, haklarını teslim etmek üzere bugün burada toplandıklarını belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun büyük bir özgürlük filosu olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yıldız da Gazze'de yaşanan soykırımı, dünyanın izlediğini dile getirdi.

Yıldız, bugün Gazze'nin enkazlarından yükselen feryadı duymamak için kulaklarını tıkayanlara inat bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Bugün burada yüreği kanayan bir halkın çığlığına ses olmak için toplandık. İsrail'in barbarca saldırıları, uluslararası hukuku, insan haklarını, vicdanı ve ahlakı ayaklar altına almış durumda ama asıl yürek yakan ne biliyor musunuz? Türkiye'nin dışında İslam ülkelerinin sessizliği, kınamanın ötesine geçemeyen açıklamalar, diplomatik cümlelere sıkıştırılmış vicdanlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile video konferans yapılarak meydandaki büyük ekranlara yansıtıldı.