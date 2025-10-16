Haberler

Gazze'ye Ateşkes Kapsamında 480 Tır İnsani Yardım Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında, Gazze Şeridi'ne dün 480 tır insani yardım girişi gerçekleşti. Yalnızca üç tır LPG ve altı tır yakıt taşırken, toplam yardım miktarının ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında dün Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 480 tırın giriş yaptığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim tarihinde sınır kapılarından giren tırların sayısına ilişkin bilgi verildi.

Gazze'ye dün 480 tırın girdiği, bunlardan 3'ünün LPG, 6'sının da hastaneler, fırınlar ve jeneratörlerde kullanılan akaryakıt taşıdığı aktarıldı.

Bu temel maddelere, İsrail'in uzun süredir uyguladığı abluka ve yürüttüğü soykırım nedeniyle büyük ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'ye giren yardım miktarının hala çok sınırlı olduğu ve ihtiyaçlar denizinde bir damlayı temsil ettiği, Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyondan fazla insanın asgari insani ve yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılamadığı" vurgulandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Helal olsun size! Gazze'ye gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Ambulansa ısrarla yol vermedi

Hadsizliğine inatla devam etti, uyarılara aldırmadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.