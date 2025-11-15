Haberler

Gazze'ye 400 Ton Acil İnsani Yardım Ulaşıyor

Güncelleme:
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazze'ye 400 ton acil insani yardım gönderecek. Mısır'dan yola çıkan 14 tırlık yardım konvoyu, un, gıda ve hijyen kitleri taşıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin Mısır'da yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan 300 ton un, 100 ton gıda ile 1000 hijyen kiti taşıyan 14 tırdan oluşan konvoyun, Mısır'dan hareket ederek Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Mısır'ın Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girecek konvoyun birkaç gün içinde derneğin lojistik merkezlerine ulaşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, konvoyun Gazze'ye ulaşmasının ardından, yeni yardım çalışmaları için hazırlıkların tekrar başladığı aktarıldı.

Açıklamada, dışarıdan gönderilen acil insani yardımların yanı sıra içme suyu, sıcak yemek ve ekmek, mutfak tüpü, sebze ve meyve gibi bölge içerisinde temin edilebilen yardımların ulaştırılması için de çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Dernek Genel Başkanı Mustafa Köylü, Gazze yardımlarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Refah Kapısı açık olduğu sürece dışarıdan hızlıca yardımları sevk ettiklerini ve kapalı olduğu dönemlerde de sıcak yemek, ekmek, tankerlerle içme suyu ve mutfak tüpü dağıtımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Köylü, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği olarak, 7 Ekim'de savaş başladığından bu yana elimiz, gözümüz, yardımlarımız Gazze'de. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdi Refah Kapısı ateşkes sebebiyle yeniden açıldı, hazır beklemekte olan 16 tır malzememizi hemen sevk ettik. Allah'ın izniyle hazırlıklarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık. Kapı açık kaldığı sürece de kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün 300 ton un, 100 ton gıda maddesi ile 4 tır sağlık, temizlik ve hijyen kiti gönderdik. İnşallah Gazze'ye yardım etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
