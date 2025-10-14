Haberler

Gazze'ye 17. İyilik Gemisi Uğurlanıyor
Güncelleme:
AFAD koordinasyonunda Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan 17. 'İyilik Gemisi', Mersin Uluslararası Limanı'nda yüklendi. Gemide yaklaşık 900 ton yardım malzemesi bulunacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı.?

8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.

Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunacak.

"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 12.30'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenecek uğurlama töreninin ardından limandan ayrılması planlanıyor.?

Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
