Gazze'ye 166 Tır İnsani Yardım Girişi

Gazze'ye 166 Tır İnsani Yardım Girişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 166 tır gönderdi. Yardımlar, un, gıda ve tıbbi malzemeler içeriyor. Gazze'deki insani durumun kötüleşmesi ve gıda krizinin zirveye ulaşması nedeniyle, Mısır uluslararası taraflarla iş birliği yaparak yardımları artırma çabalarını sürdürüyor.

KAHİRE, 25 Temmuz (Xinhua) -- İnsani yardım yüklü yaklaşık 166 tır, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire haber kanalının, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı perşembe günkü haberinde insani yardım kamyonlarının, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar Zikim ve Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim sınır kapılarından kuşatma altındaki bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

Yardımların un, gıda ve tıbbi malzeme içerdiğini söyleyen yetkili, "Mısır, bu dönemde Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırabilmek için tüm uluslararası taraflarla birlikte çabalarını yoğunlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani durum, İsrail ile Hamas arasında ocak ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından İsrail'in bölgeye gıda ve malzeme yardımlarının girişini durdurması nedeniyle giderek daha da kötüleşiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'deki açlık krizinin şimdiye kadarki en vahim düzeye ulaştığı uyarısında bulundu. Çeşitli yardım kuruluşları da yayılan kitlesel açlık nedeniyle hem yardım çalışanlarının hem de yardımdan faydalanan sivillerin giderek zayıf düştüğünü bildirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek ve insani yardımların yeniden ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen dolaylı görüşmelerin yeni turu, bu ayın başında Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında 59.210'dan fazla Filistinli hayatını kaybederken, 143.040'ın üzerinde kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı

Suriye Ordusu ile YPG arasında çatışma! Askerler esir alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.