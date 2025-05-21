Gazze'ye 100 Yardım Tırı Girdi

Gazze'ye 100 Yardım Tırı Girdi
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Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), 100 tırın Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıdığını açıkladı. Yardım, un, bebek maması ve tıbbi malzeme içeriyor. Ablukanın ardından gelen yardımların koordinasyonu ise sorunlu.

- Gazze'ye 100 yardım tırı girdi

TEL AVİV - Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti. Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı. COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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