AA'nın 'Gazze Üçlemesi' kitaplarının sonuncusu 'Sanık' yayımlandı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeleyen "Gazze Üçlemesi", "Kanıt" ve "Tanık"ın ardından serinin son kitabı "Sanık"ın yayımlanmasıyla tamamlandı.

AA'nın son kitabı Sanık ile İsrail'in Gazze'deki suç dosyası bütün unsurlarıyla tamamlanmış oldu.

Sanık kitabı, öncelikle Gazze'deki şiddet ve yıkımdan birinci derecede sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimine odaklandı.

Kitap, bazıları İsrail yasalarına göre de suçlu olan fanatik isimlerden teşekkül etmiş yönetimin, çocukların öldürülmesini, sivil halka ait meskenlerin yerle bir edilmesini, ağaçların yakılmasını dahi bir kazanım ve zafer olarak gören hastalıklı zihniyetini bütün karanlığıyla ortaya koydu.

Sanık, sağladıkları askeri ve siyasi destekle Netanyahu hükumetinin katliam makinesini işler halde tutan, politikadan iş dünyasına, akademiden kültür sanat dünyasına kadar, soykırımla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan bütün çevreleri, bir gün bu utançla yüzleşerek hesap verecekleri umudu ve kararlılığıyla kayda geçirdi.

Kitap üç bölümden oluşuyor

Sanık kitabı, "Soykırımın Mimarları ve Uygulayıcıları", "Soykırımın Küresel Ortakları: Silah, Sermaye ve Diplomatik Kalkan" ve "Soykırımın Kültürel Cephesi: Akademi, Medya ve Sanat Dünyasının Sessizliği" başlıklı üç bölümden oluştu.

Kitabın, "Soykırımın Mimarları ve Uygulayıcıları" başlıklı ilk bölümünde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın arkasındaki karar alıcıları ve uygulayıcıları mercek altına alındı.

Bu bölümde ayrıca, 75 yıllık bir suç tarihinin son halkasını oluşturan mevcut İsrail hükumetinin detaylı bir profili sunuldu. Netanyahu kabinesindeki her bir yetkilinin bireysel sorumluluğunu ve karar mekanizmalarındaki rolünü belgeleyen bu bölüm, aynı zamanda yerleşimci sömürgeciliğinin sistematik şiddetini ve hukuki boyutunu da ele aldı.

İnfografikler, zaman çizelgeleri ve kapsamlı suç haritalarıyla desteklenen analizler, soykırımın planlı ve sistematik doğasını gözler önüne serdi.

İsrail'e sağlanan silah ve sermaye desteği analiz edildi

"Soykırımın Küresel Ortakları: Silah, Sermaye ve Diplomatik Kalkan" başlıklı ikinci bölümde ise Gazze'deki soykırımın İsrail'in tek başına gerçekleştirebileceği bir eylem olmadığı ortaya konuldu.

Bu bölümde, küresel ortakların rolü iki temel başlık altında incelendi. İlk olarak, İsrail'e sağlanan silah ve sermaye desteğinin detaylı bir analizi sunuldu. ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin sağladığı askeri ve ekonomik desteğin boyutları, şirketlerin rolü ve finansal mekanizmalar açıklandı.

İkinci kısımda ise bu desteğin diplomatik boyutu ele alındı. AIPAC gibi lobilerin Amerika siyasetindeki etkisinden, Batı dünyasının İsrail yanlısı tutumuna ve uluslararası örgütlerdeki blokaj mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede, soykırımın siyasi kalkanı deşifre edildi.

Sessiz kalanların rolüne dikkat çekildi

Kitabın üçüncü ve son bölümü olan "Soykırımın Kültürel Cephesi: Akademi, Medya ve Sanat Dünyasının Sessizliği" başlıklı kısmında ise soykırımın sürdürülebilmesinde doğrudan destek verenler kadar sessiz kalanların da rolüne dikkat çekildi.

Üç temel alanda sessizliğin ve etkisizliğin nasıl suç ortaklığına dönüştüğünü inceleyen bu bölümde, öncelikle akademik dünyadaki baskı ve direniş ele alınarak, üniversitelerdeki Filistin dayanışmasının nasıl bastırıldığı ve akademik özgürlüğün sınırları tartışıldı.

İkinci olarak, ana akım medyanın İsrail yanlısı yayın politikaları, dezenformasyon stratejileri ve sansür mekanizmaları analiz edildi.

Son olarak da kültür-sanat dünyasındaki sessizlik, destek ve bölünmeler incelenip, sanat dünyasının bu insanlık trajedisi karşısındaki tutumu değerlendirildi.

Kitabın ön sözü Martin Shaw'dan

Ön sözünü savaş, soykırım ve küresel siyaset üzerine yaptığı sosyolojik çalışmalarıyla tanınan akademisyen Martin Shaw'un yazdığı Sanık'ın giriş yazısı da eski BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Falk'a ait.

Yine eski Filistin Özel Raportörlerinden Michael Lynk ve John Dugard ile Erasmus Üniversitesinden Abdurrahman Erol, Kent Üniversitesinden Shahd Hammouri, Akron Üniversitesinden Walter Hixson, Kuzey Carolina Üniversitesinden Cemil Aydın ve Maastricht Üniversitesinden Selman Aksünger yazılarıyla kitaba katkı sağladı.

Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen "Gazze Üçlemesi" kitapları, çok yakında "gazatrilogy.com" internet sitesi üzerinden dijital ortamda da yayımlanacak.