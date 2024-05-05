Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 14 asker yaralandı
Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 4'ü ağır 14 askerin yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 14 kişi yaralandı. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı. İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediği görgü tanıkları tarafından kaydedildi.
Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 4'ü ağır 14 askerin yaralandığı bildirildi.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 14 kişi yaralandı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden saldırıya dair yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığı belirtildi.
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı.
Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetti.