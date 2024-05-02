Tel Aviv'de İsrailli esirlerin yakınlarından gösteri

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için kritik saatler yaklaşırken "Ya esirler ya Refah. Hayatı seçin" yazılı pankart açarak Tel Aviv'de yol kapatma eylemi yaptı.

Haaretz'in haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'de hükümetin Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapatarak "Ya esirler ya Refah. Hayatı seçin" yazılı pankart açarak meşale yaktı.

İsrail polisi protestoya müdahale ederek yolu trafiğe açtı ve göstericilere saldıran iki kişiyi gözaltına aldı.

Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun yakınlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın esirlerin fotoğrafları ve "Anlaşma bozulur ülke yanar. Gözler üzerinizde" yazılı pankart asıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife gelecek yanıt bekleniyor.

İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor ancak Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen tekrar ediyor.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu hükümetini esirlerin kurtarılması için "elinden geleni yapmamakla" eleştirerek son dönemde protestolarını sıklaştırdı. Gösterilere katılımın zaman zaman artmasıyla polisle göstericiler arasında olaylar çıkıyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.