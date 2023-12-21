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Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında 20.000 Filistinli öldü

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Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını açıkladı. Ölenler arasında 8.000'den fazla çocuk ve 6.200 kadın bulunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Aralık 2023

Gazze Şeridi'ndeki hasarlı binaların çeşitli görüntüleri

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisi Çarşamba günü yazılı yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20.000'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ölenler arasında 8.000'den fazla çocuk ve 6.200 kadının bulunduğu, 52.000'i aşkın kişinin yaralandığı ve 6.700 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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