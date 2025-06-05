Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Kurban Bayramı'nı soykırım ve açlığın gölgesinde karşılıyor

İsrail'in 20 aydır uyguladığı soykırım ve açlığın gölgesinde Kurban Bayramı'nı karşılayacak olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, tek dertlerinin bir somun ekmek bulabilmek olduğunu belirtiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği ağır saldırıların yanı sıra sınır kapılarını kapatması sonucu yardım malzemelerinin girişinin engellenmesiyle artan açlık ve neredeyse tamamen çökmüş durumdaki sağlık sistemine maruz kalıyor.

Filistinliler, verdikleri yaşam mücadelesinde her ne kadar dini ve toplumsal münasebetlere katılmaya çalışsalar da kıtlık, süregelen soykırım, kayıplar ve yıkımın boyutu yaklaşan bayram sevincini solduruyor.

Bölgedeki esnaf, İsrail'in uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşlarına tahsis edilen sınırlı miktarlar dışında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayvanların girişini engellediği için Gazze Şeridi'nde bu yıl neredeyse hiç kurbanlık olmadığını ifade ediyor.

Filistinliler, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve Gazze Şeridi dışında biriken insani yardımın girişini engellemesi nedeniyle iki aydan uzun süredir benzeri görülmemiş bir kıtlık yaşadıklarını belirtiyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, Gazze en kötü insani krize sahne oluyor; siviller açlıktan muzdarip ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Tel Aviv, yardım girişine izin verdiğini iddia etse de bölgeye giren yardım miktarının gerekli olan temel ihtiyacın yüzde 1'inden daha az olduğu görülüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin medya ofisine göre, bölgede günlük 500 tır acil sağlık, gıda ve insani yardıma, en az 50 tır da yakıta ihtiyaç duyuluyor.

Kurbanlık hayvan neredeyse yok

Ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ceyyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, soykırımın altında, şiddetli kıtlık ortasında kurbanlık hayvan ve et olmaksızın ikinci Kurban Bayramı'nı kutluyor." dedi.

Ebu Ceyyab, Gazze Şeridi'nde çok az sayıda hayvan olduğunu, olanların da ticari amaçla olmadığını söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle insani yardım kuruluşları tarafından et dağıtıldığına işaret eden Ebu Ceyyab, bayramın bu nedenle Filistinlilerin gıdaya ulaşması için bir umut olduğunu fakat İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle dağıtımın da engellendiğini belirtti.

Ebu Ceyyab, "Bu bayram, Filistinliler arasında umutsuzluk atmosferi hakim. Her bayramda kurban kesme alışkanlığı olan Filistinliler, bu bayramda ailelerine yetecek kadar yiyecek bile bulamıyor." dedi.

Filistinli uzman, Gazze Şeridi dışındaki hayır kuruluşlarına, "Filistinlilere besin değeri yüksek sebze ve meyvelerin yanı sıra, taze kurban eti tedarik edebilmesi için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki komplike koşullar ve kısıtlı imkanlara rağmen aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da bulunduğu bazı insani yardım kuruluşları bölgede çok az da olsa kurbanlık hayvan temin etmeye çalışıyor.

Bununla birlikte ayrıca Gazze Şeridi dışında kesilen kurbanlıklar, muhafaza olacak şekilde paketlenerek Gazze'deki ailelere dağıtılıyor.

"Bu kıtlık içinde et yemek rüya gibi bir şey"

Filistinli Zahir Mikdad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkım ve umutsuzluğun ortasında halkın dördüncü bayramı karşıladığını söyledi.

Mikdad, İsrail saldırılarının gölgesinde geçen diğer bayramların aksine, bu bayramda hiçbir şenlik ve kutlamanın yapılmayacağının altını çizerek, dini ibadetlerin yerine getirileceğini ve kurbanlıkların yetersizliği dolayısıyla kurban kesemeyeceğini belirtti.

Filistinli adam, İsrail saldırılarından kurtulabilen yakınlarıyla bayram namazını eda edeceğini aktardı.

Mikdad, İsrail'in artırdığı saldırıları nedeniyle bayramdan önce ailesinden birini kaybetmenin korkusunu yaşadığını söyledi.

Bu bayramda İsrail'in Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme ulaşmasını engellediğine işaret eden Mikdad, yaralıların acılarının hafifletilemediğini, yakınlarını kaybedenlerin ise derin bir üzüntü çektiğini ifade etti.

Mikdad, Gazze'de "tam bir kıtlık hali içinde" yaşadıklarını belirterek, halk arasında kurbanlık hayvan arayışı konusunun konuşulmadığını; Gazze'deki Filistinlilerin tek derdinin bir somun ekmek bulabilmek olduğunu dile getirdi.

Gazzeli adam, "Bu kıtlık içinde et yemek rüya gibi bir şey." dedi.

Gazze'de bayramda çocuk olmak

Gazze'deki hükümetin Meda Ofisi verilerine göre, Gazze'de yaşayan "bir milyondan fazla çocuk" İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve yardımları kısıtlaması sebebiyle artan kıtlıktan sıkıntı çekiyor ve 70 binden fazla çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklar bayramları yeni kıyafetler, ayakkabılar, tatlı ve yiyeceklerle bolluk içinde karşılarken Gazzeli çocuklar, İsrail'in neden olduğu insani felakette ailelerine destek olmak adına ekmek veya temiz su alabilmek için uzun kuyruklarda bazen ayakkabıları dahi olmadan bekliyor.

İsrail'in "soykırım suçu" işlediği Gazze'deki çocuklar farklı bir gerçeklikte yaralanmanın ve sevdiklerini kaybetmenin acısını deneyimliyor.

İsrail ordusunun saldırısında anne ve babalarını kaybeden çok sayıda çocuk, ailelerinin geçimini üstlenmek zorunda kaldı.

Gazze'de 42 bin çocuk anne ve babasından en az birini kaybetti.

"Her gün çocuklarımın tok uyumasını umuyorum ancak her gün aç yatıyorlar"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Umm Ala Rıdvan, Gazze'de bayramların acı, kayıp ve açlığın çekildiği "sıradanlaşan günler" gibi olmaya başladığını söyledi.

Umm Ala, dini sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ama çocukluklarını, haklarını hatta bir parça ekmek gibi en temel ihtiyaçlarını bile kaybeden çocukların bayram sevincinin sündüğünü vurguladı.

Filistinli kadın, "Her gün çocuklarımın tok uyumasını umuyorum ancak her gün aç yatıyorlar ve onlara yiyecek bulamıyorum." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ile gıda, yardım ve ilaç girişini engelleyen ablukası altında hayatta kalmaya çalışan Filistinli ailelerin büyük çoğunluğu günü temiz su yiyecek arayışında, uzun kuyruklarda bekleyerek geçiriyor.