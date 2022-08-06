Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde üretim durdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinde üretim, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle tamamen durdu.

Gazze'deki Enerji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'i kapatması nedeniyle elektrik santrali için gereken yakıtın tedarik edilemediği belirtildi.

Mevcut koşullar ve yakıt temin edilememesi nedeniyle istasyonun üretiminin bugünden itibaren durduğu, günde yaklaşık 500 megavattan fazla elektrik ihtiyacı olan Gazze'nin İsrail'den 120 megavat elektrik temin ettiği bildirildi.

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme saldırısı endişesiyle aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı 2 Ağustos'ta kapatılmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinin müdürü Refik Melihe, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun uygulamaları sebebiyle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt girişi olmadığını ifade etmişti.

İsrail merkezli hukuk örgütü İnsan Hakları İçin Doktorlar, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişinin engellenmesi halinde ciddi zararların olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağını belirterek, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.