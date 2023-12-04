Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 75'e çıktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğünü ve 1 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Bu son gelişmeyle birlikte, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 75'e yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 75'e çıktığını bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırılarının ardından 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 75'e yükseldi.