Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndan Filistinliler Tahliye Ediliyor

ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nı terk eden Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

İsrail'in tahliye emri yayımlamasının ardından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve çevresinde yaşayan binlerce Filistinli bölgeyi terk etmeye başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Pazar günkü haberine göre, tahliye edilenlerin çoğu yine Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Deyir el Balah ve Nuseyrat'a gitti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Cuma günü yayımladığı son rapora göre, 22-25 Temmuz tarihleri arasında halihazırda yaklaşık 12.600 kişi Bureyc Mülteci Kampı'ndan Deyir el Balah'ta bulunan Maghazi ve Nuseyrat mülteci kamplarına gitmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pazar günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu anda Gazze Şeridi'ndeki bölgelerin sadece yüzde 14'ünün tahliye emri altında olmadığını söyledi.

Lazzarini, "İsrail yetkilileri her geçen gün insanları kaçmaya zorlayan, kargaşa ve panik yaratan bu emirleri yayımlıyor. İnsanların toplayabildiklerini toplayıp her şeye yeniden başlamak için genellikle sadece birkaç saatleri oluyor. Çoğunlukla yürüyerek ya da imkanı olanlar kalabalık bir eşek arabasıyla kaçmak zorunda kalıyorlar. Gazze'de neredeyse herkes bu tahliye emirlerinden etkilenmiş durumda. Savaşın 9 ay önce başlamasından bu yana pek çok kişi ayda ortalama bir kez kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 39.324'e yükseldiğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)