Gazze Şeridi'nde tatlıcıların bayram yoğunluğu - Haberler

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Gazze Şeridi'nde tatlıcıların bayram yoğunluğu

AA - Güncel
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Uzun yıllardır İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'ndeki tatlıcılar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla yoğun mesai yapmaya başladı.

Uzun yıllardır İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'ndeki tatlıcılar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla yoğun mesai yapmaya başladı. Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki tatlı imalatçıları, müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için yoğun çalışıyor.

AA / Güncel

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, Güncel, Haberler

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