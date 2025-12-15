Gazze'de şiddetli yağış yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı

Haberler

Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışlar sonucu yerinden edilen Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadır su altında kaldı. Özellikle Gazze'nin batısında ve Liman bölgesinde çadırlar hasar gördü. Sağlık kaynakları bir kadının yaralandığını bildiriyor. Gazze'deki yetkililer acil yardım talep ediyor.

Soğuk hava ve sağanağın etkili olduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadır şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, özelikle Gazze kentinin batısı ile Gazze Limanı bölgesinde İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ve çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere ait yüzlerce çadırı su bastı.

Çok sayıda çadır sağanağın yanı sıra etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle zarar gördü, bazı çadırlar ise rüzgara kapılarak uçtu.

Yıpranmış derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Filistinliler ise çadırlarını sabitlemeye ve az sayıdaki eşyalarının sular altında kalmasını engellemeye çalıştı.

Sağlık kaynakları, Gazze kentinin batısında, fırtına nedeniyle bir evin duvarının yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırın üzerine düştüğünü, olayda bir kadının yaralandığını aktardı.

İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'tan bu yana soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış çadırların sular altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" çadır ve konteyner evler ile gerekli ağır ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
