Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı yapılar çöktü, 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

Şiddetli yağış ve sel nedeniyle daha önce İsrail bombardımanında hasar gören yapıların çöktüğü Gazze Şeridi'nde, ikisi kardeş 3 Filistinli daha enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte şiddetli yağış sonrası çöken yapıların altında kalarak ya da soğuktan donarak yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze kentinin orta kesiminde şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın, çadırlarının üzerine yıkılması sonucu Filistinli kardeşler Hıdır ve Halil İhab Hannune yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Bi'r el-Nace bölgesinde Filistinli "Bedran" ailesine ait evin şiddetli yağış nedeniyle çöktüğünü duyurdu. Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 2 çocuğun ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Gazze kentinin batısındaki liman bölgesinde ise yağmur ve rüzgarın etkisiyle bir çadırın çöktüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in çadır ve barınma malzemeleri girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, çarşamba gününden bu yana etkili olan soğuk hava dalgası can almaya devam ediyor.

Dün Gazze kentinin batı kesiminde 3 binanın çöktüğü, Han Yunus'ta su altında kalan çadırda Rahaf Ebu Cezr adlı bir bebeğin soğuktan yaşamını yitirdiği, Şati Mülteci Kampı'nda ise bir evin çökmesi sonucu Filistinli Mahmud Şubeyr'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 bin aile, yağmurdan ya da soğuktan hiçbir koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'deki sivillerin en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için en az 300 bin çadır ve prefabrik eve ihtiyaç duyuluyor.