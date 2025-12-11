Gazze'de şiddetli yağışın ardından 3 bina çöktü

Gazze Şeridi'nde dünden beri etkili olan şiddetli yağışın ardından Gazze kentinin farklı bölgelerinde 3 bina çöktü.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin batı kesiminde 3 binanın çöktüğünü söyledi.

Görgü tanıkları, söz konusu binalarda yerlerinden edilmiş kişilerin barındığını aktardı.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, özellikle alçak basınç sisteminin bölgeyi etkilemesi ve beraberinde getirdiği yağışların, toprak erozyonuna neden olabileceğini ve İsrail'in bombalaması sonucu hasar gören binaların duvar ve kolonlarında ek çatlaklara yol açabileceğini belirtilerek, yerinden edilmiş ailelerin sığındığı hasarlı binaların çökme riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Gazze'nin farklı bölgelerinde çarşamba sabahından beri etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce çadır yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

Fırtınalı havanın yarına kadar sürmesi bekleniyor.