Gazze Şeridi'nde Saldırı ve Çatışmalar: 5 İsrail Askeri Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde cumartesi günü düzenlenen saldırılarda 5 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerden biri bomba yüklü araçla yapılan saldırıda, diğerleri ise çeşitli çatışmalarda yaralandı. 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de ölenlerin sayısı 890'a ulaştı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde cumartesi günü düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askerinin yaralandığını yazdı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aynı gün içinde düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askeri orta ve hafif derecede yaralandı.

Habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda mühendis olduğu ifade edilen 1 asker yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi yakınlarında girilen çatışmada da 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren 448'i karadan olmak üzere, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 890'a yükseldi.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.